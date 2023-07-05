احتجاجات فرنسا.. السلطات تؤكد انحسار العنف

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، أن اعتقال من لهم صلة بأعمال العنف "يشير إلى مزيد من الانحسار في حجم الاضطرابات التي اجتاحت الضواحي الفرنسية، لا سيما الفقيرة منها".وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على أكثر من 1300 محتج، خلال ذروة الاضطرابات التي شهدتها البلاد، لكن أعداد المعتقلين تراجعت، مع عودة الهدوء التدريجي في بؤر الاحتجاج.وفجّر مقتل الشاب نائل؛ وهو من أصول جزائرية، يوم 27 يونيو حزيران، حالة من الغضب في مدن فرنسية، أدت إلى أعمال شغب استمرت عدة ليال، الأمر الذي دعا الشرطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، لاحتواء الاحتجاجات.وأعلنت السلطات الفرنسية بأنها قامت باحتجاز الشرطي الذي قام بإطلاق النار على الشاب نائل، حيث يواجه تهمة القتل العمد.