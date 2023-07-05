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عبر البحر الأسود.. مباحثات تركية – أمريكية بشأن اتفاق تصدير الحبوب
دوليات
2023-07-05 | 10:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
541 مشاهدة
أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكي، بحثا خلاله اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وذكر مصدر من وزارة الخارجية التركية، بأن "الوزير فيدان، بحث خلال اتصاله مع بلينكن "توسيع حلف شمال الأطلسي".
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، إنه "لا توجد أسباب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي ينتهي في 17 تموز/يوليو الجاري".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "موسكو ستبذل كل ما بوسعها لضمان خروج جميع السفن التجارية المشاركة في صفقة الحبوب من البحر الأسود قبل نهاية الموعد المشار إليه".
وأعربت الوزارة عن "استغرابها من صمت الأمم المتحدة، وعدم إعلان الغرب بشكل علني إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والأسمدة".
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