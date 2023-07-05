بينهم أطفال ونساء.. إنقاذ مهاجرين قرب صقلية

وأظهر مقطع مصوّر من شرطة الحدود يوم السبت الماضي، أفراد شرطة الحدود الإيطالية وهم يقتربون من مهاجرين عالقين في لامبيدوسا.وعلى صعيد منفصل، أنقذت سفينة أطباء بلا حدود "جيو بارينتس" إجمالا 196 شخصا في 4 عمليات مختلفة في مياه مالطا.وقد تضمن هذا العدد 47 قاصرا من دون مرافق لهم و16 امرأة ورضيعا.وبحسب المنظمة، سينزل المهاجرون الذين أنقذوا في ماينا دي كرارا، الميناء الذي حدّدته السلطات الإيطالية.تجدر الإشارة إلى أنّه في بداية يونيو الماضي، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن 3 من أفراد حرس الحدود الإيطاليين يخضعون للتحقيق لتحديد مسؤوليتهم عن غرق زورق في فبراير الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 90 مهاجرا.وقالت صحيفة "كورير ديلا سيرا" إن المحققين وجدوا "تجاوزات واضحة" في سجل نشاط زورق سريع استخدمته شرطة حرس الحدود الإيطالية في عمليات البحث عن زورق المهاجرين.