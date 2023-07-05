نتنياهو يتهم "جماعة مسلحة" باحتجاز إسرائيلية في العراق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، احتجاز مواطن إسرائيلية في العراق.

وقال نتيناهو، وفق ما نقلت عنه رويترز، إن "جماعة شيعية مسلحة" في العراق تحتجز مواطنة إسرائيلية روسية.



ولم ترد تفاصيل أوفى بشأن الجهة المسؤولة عن احتجاز المواطنة الإسرائيلية الروسية، بحسب رويترز.



وسبق لتل أبيب أن اتهمت إيران وجماعات موالية لها بمحاولة استهداف مواطنين إسرائيليين في عدد من الدول بالخارج، من بينها تركيا.