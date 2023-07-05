أسواق النفط.. حديث جديد لأوبك عن استقرار الأسعار

وقال الغيص: "روسيا دولة مهمة في اتفاقية "أوبك +"، عملت روسيا مع دول أوبك منذ عام 2017، جنبا إلى جنب مع السعودية، تقود اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج، لذلك فإن روسيا حليف في هذه الاتفاقية للحفاظ على استقرار أسواق النفط".وأعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" في وقت سابق للصحفيين أنه يعتزم زيارة روسيا، وعلى الأرجح سيشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر.