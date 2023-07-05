يخص صواريخها.. إيران تقدم طلباً لثلاث دول أوروبية

وقال حسيني متين، يوم الأربعاء عشية مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسألة الإيرانية، إن عدم الالتزام بالاتفاقات سيؤدي إلى انهيار الصفقة، المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).وأضاف أن هذا سيلقي بظلاله على أجواء المحادثات الثنائية في عمان بين إيران والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق مصغر منفصل يشمل إطلاق سراح السجناء الأمريكيين، والحفاظ على جوانب الاتفاق النووي، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.