المانيا.. العثور على قنبلة من "الحرب العالمية الثانية" وإجلاء 7800 مواطن

ويقع متجران للأثاث ومركزان للرعاية النهارية ومدرستان ومتجر للأعمال اليدوية في دائرة نصف قطرها 500 متر حول موقع هوهنشونهاوزن الذي عُثر فيه على القنبلة.وتم العثور على القنبلة في موقع بناء في وقت سابق من يوم الأربعاء وتم فحصها من قبل الخبراء. ووفقا للشرطة، فإن القنبلة (60 × 30 سنتيمترا) ربما تكون سوفييتية.وتمت تعبئة نحو 180 شرطيا من أجل عملية الإجلاء.وقالت الشرطة على تويتر في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه تم إبطال مفعول القنبلة بنجاح.ويتم استدعاء خبراء المتفجرات في برلين في المتوسط حوالي مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم بعد العثور على ذخيرة أو قنابل يشتبه في أنها من الحرب العالمية الثانية.وفي عام 2021 وحده، تم العثور على 52 طنا من الذخائر الحربية. وبعد ما يقرب من 80 عاما من نهاية الحرب، يقدر مجلس الشيوخ في برلين أنه لا يزال هناك أكثر من 4500 قنبلة غير منفجرة في تربة المدينة.وخلال الحرب ضد ألمانيا النازية، أسقطت الولايات المتحدة وبريطانيا والسوفييت أكثر من 45 ألف طن من المتفجرات على المدينة، وفقا لمؤرخين.