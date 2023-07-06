العاصمة الصينية توقف العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة لـ40

وصدرت أوامر للإدارات الحكومية بضمان بقاء كبار السن والمرضى باردين بعد أن أصدرت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إنذارا أحمر، وهو أعلى مستوى لنظام تحذير لدرجات الحرارة القصوى.وذكرت الحكومة يوم الاثنين أن بكين سجلت 10 أيام من درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ عام 1961.وقال إشعار حكومة المدينة: "الإدارات والوحدات ذات الصلة يجب أن تتخذ تدابير طارئة لمنع ضربات الشمس والتبريد". وأبلغت أصحاب العمل "بوقف العمليات في الهواء الطلق".في الوقت نفسه، أجبرت فيضانات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم في جنوب الصين.كما أصدرت الحكومة يوم أمس الأربعاء تحذيرا من احتمال حدوث فيضانات وسيول في منغوليا الداخلية بالشمال وهيلونغجيانغ في الشمال الشرقي والتبت وسيتشوان في الجنوب الغربي.