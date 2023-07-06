هذه الدول الأكثر والأقل بعدد السكان المسلمين.. هل العراق من بينها؟

السومرية نيوز – دوليات



أصدر موقع "worldpopulationreview" تصنيفا جديدا للعام 2023 حول نسبة توزيع السكان المسلمين في دول العالم.



وأظهر التصنيف أن موريتانيا تضم أكبر عدد سكان مسلمين في العالم بنسبة بلغت 100%، تلتها الصومال وتونس بنسبة 98.8%، بينما كانت "الفاتيكان" أقل دولة تضم مسلمين بنسبة بلغت 0%.



وفي الإنفوغراف الآتي نتعرف على تصنيف الدول الأعلى والأقل في عدد السكان المسلمين في العالم: