العراق خارج القائمة.. تصنيف يحدد الدول الأكثر استهلاكا للكحول

السومرية نيوز – دوليات



رفعت وكالة الاستخبارات الروسية المركزية، النقاب عن دراسة أجرتها عام 2019 لتحديد الدول الأكثر استهلاكا للكحول.



وبناء على نتائجها، قام الموظفون فيها بتصنيف البلدان، ووضعوها في ترتيب تنازلي، أي من تلك التي "يشربون" فيها الكحول، إلى أقلها شربا. وكان أساس المقارنة هو استهلاك الفرد الواحد من الكحول النقي في السنة الواحدة.



والمقصود بالكحول النقي هو سائل رمزي معيّن، أقوى من الكحول النقي بنسبة 100٪. على سبيل المثال يوجد أقل من 200 غرام من الكحول النقي في زجاجة بحجم نصف لتر للفودكا 40 درجة، وفي زجاجة من النبيذ الجاف بحجم 750 غرام يوجد حوالي 100 غرام منه. وتم أخذ في الحسبان كل شيء بدءا من الفودكا والنبيذ وانتهاء بالجعة وحتى المشروب من العسل.



احتلت جزر كوك المركز الأول في التصنيف، وهي دولة تتمتع بالحكم الذاتي في ارتباط حر مع نيوزيلندا. ويشرب المواطنون الذين يعيشون في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ في بولينيزيا، يشربون في المتوسط ما يقرب من 13 لترا من الكحول النقي سنويا، ما يعادل 65 زجاجة من الفودكا.



ويشرب سكان جزر كوك أقل بقليل من دول البلطيق السوفيتية السابقة حيث تشرب لاتفيا 12.9 لترا، ليتوانيا - 11.93 لترا، وإستونيا - 11.65 لترا.



من المدهش أن فنلندا، على الرغم من التحيز الشائع في العالم، تحتل المرتبة الـ 40 فقط (8.23 لترا) في التصنيف. وعادة ما يوصف الإيطاليون بأنهم عشاق النبيذ في وجبتي الغداء والعشاء، فإنهم في المركز الـ 51 (7.65 لترا)، متقدمين على عشاق النبيذ الجورجيين الذين هم في المركز الـ 53 (7.45 لترا) والمولدوفيين في المركز الـ 54 (7.45 لترا أيضا).



وأين روسيا؟ - هي في المركز الـ 56. واستهلاكها ما معدله 7.29 لترا من الكحول النقي للفرد الواحد، ما يعادل 40 زجاجة فودكا سنويا، وهو معدل لا بأس به.