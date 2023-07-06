روسيا تطرد دبلوماسيين فنلنديين

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها، إن "روسيا سحبت موافقتها على وجود القنصلية العامة لفنلندا في سان بطرسبورغ، اعتبارًا من 1 تشرين الأول المقبل".وأكدت زاخاروفا "استدعاء سفير فنلندا إلى مبنى وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بمذكرة احتجاج رسمية على سياسة بلده المناهضة لروسيا، وأن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يشكل تهديدًا لروسيا".