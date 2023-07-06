مقتل إسرائيلي بإطلاق نار شمال الضفة

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحييد منفذ عملية إطلاق النار قرب المستوطنة.وتحدث الجيش الاسرائيلي أيضا عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة في حادثة دهس عند مفترق جيت في الضفة.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية كدوميم كان يقود سيارة ونزل منها، وفتح النار على اثنين من المستوطنين في منطقتين بالقرب من المستوطنة، بعدها فر من المكان وتم إرسال قوات لملاحقته وأطلقوا نحوه النار وقتلوه.