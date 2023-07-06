أول تعليق من شقيقة الإسرائيلية "المختطفة" في العراق

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن إيما القول: "بعد اختطافها مباشرة، كنا خائفين من قتلها".وأضافت إيما في مقابلة مع القناة 11 العبرية أنها "تعلم أن أختها على قيد الحياة، وهذا يعني الكثير".كذلك تحدثت إيما لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية وأكدت أنها كانت "على اتصال مع أختها كل يوم".وأشارت إلى أنها "تحدثت معها قبل يوم من اختطافها... ثم لاحظت في اليوم التالي أنها لم ترد على رسالتي.. كانت تجيب دائما عندما أرسل فيديو لابني وعندما لم ترد، علمت أن هناك خطبا ما".وأوضحت إيما: "نمر بوقت عصيب للغاية.. لم يحدث الأمر بشكل مفاجئ، لقد استغرق الأمر بنا وقتا لفهم ما كان يحصل"، مبينة أن العائلة على "اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ولا تتمنى أن يمر أي أحد بنفس الظروف".ويوم أمس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاز مواطن إسرائيلية في العراق.وقال نتيناهو، وفق ما نقلت عنه رويترز، إن "جماعة شيعية مسلحة" في العراق تحتجز مواطنة إسرائيلية روسية.ووفق بيان لمكتب نتنياهو، فإن المرأة ذهبت إلى العراق لأغراض بحثية موفدة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة، مبينا أن تسوركوف دخلت العراق بجواز سفرها الروسي.