اجتماع خامس بين تركيا وفنلندا والسويد من اجل عضوية "الناتو"

وقالت الخارجية التركية في بيان أن "الاجتماع الخامس يأتي بموجب المذكرة التي وقعتها تركيا وفنلندا والسويد بتاريخ 28 حزيران 2022، في قمة مدريد لحلف الناتو".وأضافت أن "الاجتماع الخامس سيتم في بروكسل وباستضافة الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ".ولفتت إلى أن "الاجتماع سيشهد استعراض الخطوات التي اتخذتها فنلندا والسويد منذ الاجتماع السابق في أنقرة في 14 حزيران الماضي، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتصلة بمكافحة الإرهاب في سياق المذكرة الثلاثية".وينص ميثاق الناتو على موافقة جميع برلمانات الدول الأعضاء على انضمام الأعضاء الجدد إلى الحلف، ولذلك فإنه لن يكون بمقدور فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف دون موافقة تركيا.