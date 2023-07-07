مصرع وإصابة 87 شخصاً إثر حريق بدار للمسنين في إيطاليا

وقالت وكالة "إنسا" إن الحريق اندلع حوالي الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، وقد حضر رجال الإطفاء إلى الموقع.ونقلت وكالة AGI، عن مصادر بخدمات الطوارئ الإقليمية، إن 81 شخصا نقلوا إلى المستشفى، من بينهم اثنان في حالة حرجة.