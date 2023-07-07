لبنان.. مقتل واصابة 5 مصلين بإطلاق نار قرب مسجد

قتل شخصان وأصيب 3 اخرين بجروح، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن "عددا من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس"، مشيرة الى " سقوط قتيلان وثلاثة جرحى".

واضافت، أن "مطلق النار أصيب "أثناء توقيف" الجيش له".