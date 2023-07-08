إيران.. تنفيذ حكم الإعدام لشخصين متهمين بمهاجمة "َضريح" بـ2022

وجاء في تقرير الوكالة: "تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الارهابي على الزوار في مرقد "احمد بن موسى عليهما السلام" شاهجراغ في مدينة شيراز العام الماضي.وأضافت: "تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا فجر اليوم السبت بحق محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتالي، وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي بعد ادانتهما بالمساعدة على الافساد في الارض والبغي والعمل ضد الامن القومي للبلاد".وقالت الوكالة إن المحكمة العليا بإيران "كانت قد رفضت في وقت سابق استئناف محامي الدفاع عن محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتالي، وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي واعتبرت ان ما قاما به مثال بارز للحرابة والافساد في الأرض".وذكرت الوكالة أن "الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش على مرقد شاهجراغ الواقع في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران مساء يوم 26 تشرين الاول /اكتوبر عام 2022، أسفر عن استشهاد 13 شخصا وجرح 25 شخصا آخر من خدام وزوار المرقد واصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ومن ثم لقي حتفه في المستشفى".