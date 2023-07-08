طهران والخرطوم تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال استضافته في طهران، "اتفقت مع نظيري السوداني على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات".وأضاف عبد اللهيان: "ناقشنا تطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة في هذا البلد حيث نؤكد أن الأزمة السودانية مصدر قلق مشترك وأكدنا على ضرورة الحوار ووقف إطلاق النار في السودان".وفي وقت سابق، أكدت الخارجية السودانية على تباحث الطرفان الإيراني والسوداني بشأن إعادة العلاقات بين البلدين في أقرب وقت، مؤكدين على أهمية أن تعود العلاقات السودانية الإيرانية إلى سابق عهدها.