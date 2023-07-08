روسيا تبدي موقفاً من تزويد أمريكا لكييف بالذخائر العنقودية

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن "قرار إدارة جو بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية هو مظهر صارخ للنهج العدواني للولايات المتحدة المناهض لروسيا".وأشارت زاخاروف إلى، أن القرار "يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب حتى آخر أوكراني".