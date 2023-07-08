إيران تعلن الاتفاق مع العراق على جواز سفر "الأربعين"

وقال أحمد وحيد، على هامش لقائه اليوم بوزير الداخلية العراقي، في إشارة إلى الاتفاق بين حكومتي إيران والعراق حول استخدام ستة حدود للزوار وحدود واحدة لنقل المواكب: "نأمل أنه بالتنسيق والجهود التي بذلتها حكومتا إيران والعراق، يتم مرور حجاج الأربعين بسهولة".ووجه تقديره للعراق حكومة وشعباً على تعاونهم ودعمهم، مؤكداً أنه تم الاتفاق على النظر في جواز سفر خاص لأيام الأربعين.من جانبه، أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تبادل المعلومات وفتح مقار مشتركة على الحدود، مشدداً على أهمية ضبط الحدود الدولية والاستعدادات لاستقبال زائري الأربعينية.