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أوكرانيا: تعهدنا بعدم استخدام الذخائر العنقودية الا بهذه الأماكن
دوليات
2023-07-08 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
204 مشاهدة
تعهد وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، بعد قرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، بعدم استخدام تلك الذخائر في الأراضي الروسية، مرحبا بالقرار الأميركي.
وقال ريزنيكوف إن "الذخائر ستسهم في إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين"، مضيفا أن "أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها".
وكتب ريزنيكوف على تويتر "موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا وإنقاذ أرواح شعبنا"، موضحا :"ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دوليا. لن تُستخدم هذه الذخائر في الأراضي الروسية المعترف بها رسميا".
وتابع، أن "الجيش لن يستخدم الذخائر العنقودية في المناطق الحضرية وسيستخدمها فقط لاختراق دفاعات العدو".
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع لتستعين بها في هجومها المضاد على القوات الروسية.
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن "الخطوة الأميركية لاقت مقاومة من حلفاء لم يتقبلوها".
في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة CNN، أن "اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها".
إلا أن واشنطن طمأنت بحصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين، مؤكدة أن تزويد أوكرانيا بهذه القنابل هو "الصواب".
وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية. وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، ما يهدد حياة المدنيين. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.
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