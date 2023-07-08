في أفريقيا.. الكشف عن تفاصيل تخص تواجد "داعش"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
02:40 AM
الى
03:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. الكشف عن تطورات جديدة تخص الحرب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461028-638244433628580175.jpg
في أفريقيا.. الكشف عن تفاصيل تخص تواجد "داعش"
دوليات
2023-07-08 | 16:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,005 مشاهدة
كشفت معلومات جديدة تظهر لأول مرة بعد إطلاق سراح باماكو لاثنين من أبرز قيادات داعش عن أهم الأسماء التي تقود التنظيم في الساحل.
وحسب معلومات عمل عليها فريق صحفي محلي، ونشرتها في مدونة "تينيري نيوز" الخاصة المستقلة، أصبح التنظيم لاعبا أساسيا في المنطقة، وبدأ في فرض أجندته وإخضاع خصومه بعد أن بات مسيطرا على مناطق واسعة شمال مالي، وبعد اجتياحه الكبير لمعظم المناطق الخارجة عن السلطة في بوركينافاسو.
وينتشر مقاتلي "داعش الساحل" في المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وينشط التنظيم بشكل مكثف حاليا في بوركينا فاسو التي قتل فيها المئات من الجنود وآلاف المدنيين.
وأعلنت بوركينا فاسو عن وضع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ثلاث مليارات "سيفا" لمن يجد بعض القادة المهمين في التنظيم.
ومن بين القادة المطلوبين من قبل بوركينا فاسو قيادات من مالي والنيجر، أفرج عن اثنين منهم في صفقة بين التنظيم والسلطات الحاكمة في باماكو.
أهم القيادات العليا في داعش
1- يوسف ولد شعيب: قائد العمليات العسكرية وقاضي الجماعة في ولاية مينكا بالكامل.
2- أمية أغ البكاي: قائد العمليات العسكرية للجماعة في منطقة أربندا في "تيسي" و "إنتللت" بولاية غاوا، تم اعتقاله من قبل قوات برخان الفرنسية في 12 يونيو 2023 وتم تسليمه للنيجر وسلمته النيجر لمالي، ولكن تم إطلاق سراحه في أواخر يونيو 2023 في صفقة سرية بين مالي وتنظيم الدولة لم يكشف عنها بعد، لكن تشير مصادر مطلعة أن جهة إغاثية دولية ربما كان لها دور في الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح موظفة الإغاثة الفرنسية "صوفي بترونين".
3- واندين اغ المنير الملقب (أبو هريرة): من أصول طوارقية عمل راعياً في منطقة تيسي على الحدود مع النيجر ثم التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017 وأصبحت لديه رتبة عالية في التنظيم لمعرفته للمنطقة والسكان ويعرف بحسن علاقاته مع السكان لأنه من المنطقة، وهو مطلوب حاليا من قبل بوركينا فاسو ووضعت مكافأة مالية للقبض عليه قدرها 100 مليون سيفا، وهو حاليا في منطقة تاندجدجورن في منطقة تيسي حسب معلومات دقيقة.
4- دادي ولد شوعب: المكني "بأبو دردار" أخ يوسف ولد شوعيب أمير تنظيم الدواعش في الصحراء الكبري، اعتقلته قوات برخان الفرنسية خلال عملية مشتركة للجيش النيجري والفرنسي نفذت في 15 يونيو 2021 في منطقة إن ارابن بالقرب من مناكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل أفرجت عنه أجهزة المخابرات المالية يوم الأحد 2 يوليو 2023.
وأكدت مصادر قريبة من تحركات التنظيم انتشاره في مناطق "فتلي" و"هورارا" و"تادنجدجورن" في منطقة "تيسي" قرب الحدود مع النيجر، المعروف ب "مثلث الموت".
وتسيطر جماعات واسعة من داعش الساحل في أغلب دوائر ولاية مينكا خصوصاً في مناطق "تاملت" و"إنشنانن" و"أضرنبوكار" و"إنيكر" وغيرها.
وتتمدد الجماعة حتى وصلت إلى منطقة "انتديني" التي تبعد عن الحدود الجزائرية 207 كيلو متر وذلك بتاريخ 25 أبريل 2023.
وفي يوم 27 يونيو هاجم داعش قرية "بويا" وقتل 13 شخصا وذلك على خلفية مقتل أحد الإرهابيين في المنطقة وتتهم داعش سكان تلك المنطقة بالتواطؤ مع الجيش المالي.
وتفيد معلومات جديدة أمس الجمعة، أن التنظيم وجه إنذارا لسكان منطقة بويا للخروج منها نحو "غاوا" أو "آنسنغو" في الشمال.
وتنتشر داعش بكثافة في عدة مناطق في دائرة آنسنغو منها بويا وجابرو وللهوي وتيسي وغيرها من مناطق أزواد.
مراقبون أمنيون ونشطاء في أزواد، أكدوا أن التنظيم باتت نيته واضحة في اعتبار ولاية "منيكا" ومحيطها منطقة نفوذ خاصة به، بعد أن أخضع زعماء القبائل الرئيسية فيها، لدرجة حمل بعضهم على إعلان بيعتهم وتبعيتهم له، بل وتمويل عملياته.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة فنانة عراقية مقيمة في الكويت
فن وثقافة
41.83%
06:37 | 2023-07-07
وفاة فنانة عراقية مقيمة في الكويت
06:37 | 2023-07-07
الكشف عن سبب أزمة الكهرباء الأخيرة
محليات
21.99%
09:14 | 2023-07-08
الكشف عن سبب أزمة الكهرباء الأخيرة
09:14 | 2023-07-08
بطول ألف متر.. العتبة العلوية تجهز أكبر "كيكة" بمناسبة عيد الغدير (صور)
محليات
18.93%
05:13 | 2023-07-07
بطول ألف متر.. العتبة العلوية تجهز أكبر "كيكة" بمناسبة عيد الغدير (صور)
05:13 | 2023-07-07
الكهرباء تكشف أسباب تردي واقع تجهيز المواطنين بالطاقة
خاص السومرية
17.26%
13:35 | 2023-07-08
الكهرباء تكشف أسباب تردي واقع تجهيز المواطنين بالطاقة
13:35 | 2023-07-08
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-07
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
Morning Live
الاطعمة التي يجب تناولها بكثرة في فصل الصيف - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-06
Morning Live
الاطعمة التي يجب تناولها بكثرة في فصل الصيف - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-06
ناس وناس
كربلاء .. سوق الجمهورية - الحلقة ٥٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-06
ناس وناس
كربلاء .. سوق الجمهورية - الحلقة ٥٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-06
بعد التحري
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
بعد التحري
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
52 دقيقة
معاناة ”عمالة الأطفال“ في العراق - حلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-05
52 دقيقة
معاناة ”عمالة الأطفال“ في العراق - حلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-05
عشرين
انتخابات المحافظات.. بوادر صراع تسبق الإقتراع - الحلقة ١٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-04
عشرين
انتخابات المحافظات.. بوادر صراع تسبق الإقتراع - الحلقة ١٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-04
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
لقطات
الاقتراع الورقي بدل الالكتروني لمنع التزوير | علناً
13:00 | 2023-07-07
لقطات
الاقتراع الورقي بدل الالكتروني لمنع التزوير | علناً
13:00 | 2023-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-07
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
Morning Live
الاطعمة التي يجب تناولها بكثرة في فصل الصيف - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-06
Morning Live
الاطعمة التي يجب تناولها بكثرة في فصل الصيف - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-06
ناس وناس
كربلاء .. سوق الجمهورية - الحلقة ٥٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-06
ناس وناس
كربلاء .. سوق الجمهورية - الحلقة ٥٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-06
بعد التحري
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
بعد التحري
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
52 دقيقة
معاناة ”عمالة الأطفال“ في العراق - حلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-05
52 دقيقة
معاناة ”عمالة الأطفال“ في العراق - حلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-05
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل سيعود الصدريون الى الساحة السياسية عبر مجالس المحافظات؟
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.