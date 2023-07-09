فقدان 9 أشخاص إثر انهيار أرضي وسط الصين

ووقع انهيار أرضي يبلغ حجمه نحو 500 ألف متر مكعب في الساعة 16:00 تقريبا من أمس السبت (بالتوقيت المحلي) في ساحة بناء للطريق السريع في أراضي قرية يويشانغ.وحتى الساعة 23:00 من مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي) تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 5 أشخاص من تحت الأنقاض. كما تم إجلاء 17 شخصا من 8 منازل.ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.