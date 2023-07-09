نيويورك تايمز تكذب البنتاغون.. تفاصيل القنابل العنقودية التي ستقدمها أمريكا لأوكرانيا

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. الكشف عن تطورات جديدة تخص الحرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نيويورك تايمز تكذب البنتاغون.. تفاصيل القنابل العنقودية التي ستقدمها أمريكا لأوكرانيا

دوليات

2023-07-09 | 04:41
نيويورك تايمز تكذب البنتاغون.. تفاصيل القنابل العنقودية التي ستقدمها أمريكا لأوكرانيا
1,224 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريراً فندت فيه أرقام البنتاغون حول دقة القنابل العنقودية المرسلة لأوكرانيا، مؤكداً أن واشنطن تخطط لإرسال نماذج قديمة من القنابل التي لا تنفجر فورياً بنسبة 14%، فيما يرفض البنتاغون وصف نسبة الفشل المرتفعة بـ"غير المقبولة"، الذي حدده عند 2.35%.

وبحسب الصحيفة، فإن "نسبة الفشل" تعني أنّ بعض القنابل التي تضمّها الحاوية العنقودية الواحدة، والتي تنتشر على رقعة بحجم ملعب كرة قدم لدى إطلاقها، لن تنفجر في لحظة الاصطدام، وستصبح بمثابة ألغام قابلة للانفجار في كلّ من يتعثّر عندها. وكلما ارتفعت نسبة الفشل يزيد عدد القنابل العنقودية غير المنفجرة في كلّ عملية إطلاق.

نسب الفشل
جاء إعلان البيت الأبيض، الجمعة، عن هذه الخطوة، التي ظلّت قيد الدراسة لفترة طويلة، بعد تأكيدات بأن هذا النوع من القنابل "جرى تحديثه" لتقليل المخاطر على المدنيين، وأن نسبة الفشل تناهز 2.35% أو أقل، وهي أعلى بكثير من المعدل المعهود لمثل هذا النوع من القنابل.

لكن بخلاف إعلان البيت الأبيض، كما تلاحظ "نيويورك تايمز"، فإنّ بيان البنتاغون أشار إلى أنّ القذائف المعدّة للإرسال تتضمّن قنابل يدوية بمعدل فشل يناهز 14%.

وقال مسؤولو البنتاغون إن القذائف التي سيتمتع بها الجيش الأوكراني هي نسخة محدثة من النوع المستخدم في حرب الخليج عام 1991، إلا أن ذلك، بحسب الصحيفة، لا يمثّل كل الحقيقة؛ فالتحديث المدخل على تلك القنابل يؤهلها للطيران مسافة أبعد من تلك القديمة، التي يبلغ مداها نحو 32 كيلومتراً، لكنها تحوي القنابل اليدوية ذاتها، بنسبة الفشل ذاتها، التي سبق وصرّح البنتاغون بأنها "عالية بشكل غير مقبول".

اختبارات "ظلت سرية"
والجمعة، قال وكيل وزارة الدفاع، كولين إتش كال، في إفادة صحفية إن القذائف المرسلة إلى أوكرانيا قد اختبرت خمس مرات بين عامي 1998 و2020. لكن تلك الاختبارات، وفق كلامه، "ظلت سرية"، مكتفياً بالقول إنّ "لدينا ثقة كبيرة في النتائج".

لكن توقيت تلك الاختبارات، وفق تعقّب الصحيفة، يوافق توفّر قذائف من نوع "إم 864" في يد الجيش الأمريكي، وهي التي أوقف إنتاجها منذ عام 1996. إضافة إلى ذلك، يؤكد مسؤول عسكري للصحيفة أنّ آخر القذائف العنقودية المطلقة خلال اختبار بالذخيرة الحية كانت "إم 864″، وكان هذا في عام 2020.

بالإضافة إلى تلك المؤشرات، ثمة دلائل ظرفية أخرى تشير إلى عدم دقة الأرقام المعلنة يوم الجمعة، حيث إن اختبار القذائف العنقودية من هذا الصنف في صفوف الجيش الأمريكي يجري عادة في منطقة مسطحة نسبياً من التربة، في ولاية أريزونا الصحراوية، المتوعرة والخالية من الغطاء النباتي، وهذا مكان مثالي لانفجار القنابل اليدوية عند الاصطدام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة الحرب، وعندما لا يملك الجنود رفاهية اختيار الظروف والتضاريس، يتم إطلاق هذه القذائف في مجموعة متنوعة من الأماكن، بمعدلات تفجير قد تصل إلى 10%، خاصة عندما تسقط في الماء أو الرمل أو الطين أو الأرض الرطبة، كالحقول المحروثة.

تطابقًا مع ذلك، يقول الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي، والمختص في تفكيك المتفجرات، أل فوسبرغ، إنّ الصمامات الموجودة على القنابل اليدوية مصممة لتنفجر في المركبات المدرعة والمخابئ، وغالباً ما تتعطل القنابل اليدوية خفيفة الوزن في أغصان الأشجار أو الشجيرات وتفشل في الانفجار أيضاً، لافتاً إلى أن عملية تطهير المنطقة بعد استخدام هذه المقذوفات ستستغرق وقتاً طويلاً، لأنه من غير الممكن التعامل معها باليد المجردة.

وكانت كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة لتقليل المخاطر على المدنيين، عند استخدام هذا النوع من الذخيرة.

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-08
Play
نشرة ٨ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Play
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
Play
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Play
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Play
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
علناً
Play
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
Play
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
Morning Live
Play
Morning Live
الاطعمة التي يجب تناولها بكثرة في فصل الصيف - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-06
Play
الاطعمة التي يجب تناولها بكثرة في فصل الصيف - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء .. سوق الجمهورية - الحلقة ٥٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-06
Play
كربلاء .. سوق الجمهورية - الحلقة ٥٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-06
بعد التحري
Play
بعد التحري
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
Play
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معاناة ”عمالة الأطفال“ في العراق - حلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-05
Play
معاناة ”عمالة الأطفال“ في العراق - حلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-05
عشرين
Play
عشرين
انتخابات المحافظات.. بوادر صراع تسبق الإقتراع - الحلقة ١٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-04
Play
انتخابات المحافظات.. بوادر صراع تسبق الإقتراع - الحلقة ١٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-04
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-08
Play
نشرة ٨ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Play
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
Play
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Play
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Play
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
لقطات
Play
لقطات
الاقتراع الورقي بدل الالكتروني لمنع التزوير | علناً
13:00 | 2023-07-07
Play
الاقتراع الورقي بدل الالكتروني لمنع التزوير | علناً
13:00 | 2023-07-07
علناً
Play
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
Play
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
Morning Live
Play
Morning Live
الاطعمة التي يجب تناولها بكثرة في فصل الصيف - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-06
Play
الاطعمة التي يجب تناولها بكثرة في فصل الصيف - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء .. سوق الجمهورية - الحلقة ٥٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-06
Play
كربلاء .. سوق الجمهورية - الحلقة ٥٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-06
بعد التحري
Play
بعد التحري
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
Play
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معاناة ”عمالة الأطفال“ في العراق - حلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-05
Play
معاناة ”عمالة الأطفال“ في العراق - حلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-05
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.