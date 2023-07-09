بعملية عسكرية.. مقتل 40 عنصرا من حركة "الشباب" جنوب الصومال

وذكرت الوكالة الرسمية أن "العملية نفذتها قوات الجيش بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة ولمرو الواقعة على بعد 40 كيلومترا من مديرية أفمدو التابعة لمحافظة جوبا السفلى".وأضافت أن "العملية أسفرت أيضا عن تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة لحركة الشباب".ونقلت الوكالة أيضا عن رئيس البلاد حسن شيخ محمود تأكيده على عزم الدولة على "تطهير كافة المناطق من براثن فلول حركة الشباب التي قال إنها تعاني ضعفا شديدا".وأضاف الرئيس أن قوات الجيش "تزحف نحو معاقل الخلايا بجنوب ووسط البلاد"، مؤكدا ضرورة "تضافر الجهود من أجل القضاء على المتشددين".ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "حركة الشباب فقدت أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل من بينهم قادة بارزون، وفقدت السيطرة على ما لا يقل عن 200 منطقة رئيسية في جنوب ووسط البلاد".وقبل أيام، أعلنت الشرطة الكينية مقتل 20 مسلحا وجرح ثمانية من عناصرها في هجوم مفترض لحركة الشباب المتطرفة قرب الحدود مع الصومال.وتعرضت وحدة خاصة من الشرطة لنيران "كثيفة" في كمين خلال دورية في منطقة مانيدرا في شمال كينيا التي تشترك بحدود واسعة مع الصومال.وشهدت كينيا هجمات انتقامية شنتها حركة الشباب منذ إرسال نيروبي قوات عبر الحدود إلى الصومال في 2011 للقضاء على المتشددين الذين يخوضون منذ 2007 تمردا لإطاحة الحكومة المدعومة من الخارج في مقديشو.وكينيا من كبار المساهمين في قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال والتي تسعى لوقف قدرة الشباب على شن هجمات عنيفة.في 2015 قتل 125 شخصا في مذبحة بجامعة غاريسا، وبعد عامين قتل 67 شخصا عندما اقتحم مسلحون مركز ويستغيت للتسوق في نيروبي