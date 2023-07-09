زيلينسكي يعترف بفشل الهجوم الاوكراني المضاد: مخيب للتوقعات

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة ABC News "نريد جميعا أن يحدث هذا بشكل أسرع. كل يوم يمر يعني خسائر بين الأوكرانيين. نحن نمضي قدما، ولسنا عالقين في مكاننا".وأضاف في الوقت نفسه أن "الجميع يود أن يرى الهجوم المضاد يكتمل في إطار زمني أقصر"، كما زعم أنه لا يشعر بأي ضغط من شركائه في الغرب في سياق الهجوم المضاد.وأضاف "لا أشعر بأي ضغط. هم يفهمون على ما يبدو مدى صعوبة وتعقيد البقاء على قيد الحياة، والقتال وخطف زمام المبادرة، بالنظر إلى القوة الشاملة لروسيا وحجم أسلحتها".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك في 4 يونيو، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة لأوكرانيا على قطاع زابوروجيه. وألقت كييف في القتال بألوية قتالية دربها الناتو وسُلحت بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". وتسببت لقطات اختراق الدبابات الأوكرانية، الألمانية الصنع، في صدى كبير في وقت لاحق.