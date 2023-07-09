استمر 10 سنوات.. إيطاليا ترفع الحضر الجوي عن الطيران الليبي

وأوضحت حكومة طرابلس في إيجاز صحفي أن الحكومة الإيطالية أبلغتها "قرارها برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات"، حيث سيتم استئناف الرحلات بين البلدين ابتداء من سبتمبر.ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ نهاية العام 2014 حظرا على مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق الأجواء الأوروبية، لمخاوف متعلقة بضوابط السلامة والأمن، عقب الانقسام السياسي الحاد قبل نحو عشرة أعوام، والذي أدى إلى نشوء حكومتين في غرب ليبيا وشرقها.وأجرت السلطات الليبية المتعاقبة طيلة الأعوام الماضية، مباحثات مع الأوروبيين وخصوصا جيرانها إيطاليا ومالطا واليونان، بهدف رفع حظر الطيران المباشر من العاصمة طرابلس إلى عواصم الدول الثلاث.