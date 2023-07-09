روسيا تبحث مع تركيا عودة قادة "آزوف" ودعم كييف عسكريا

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن " لافروف وفيدان بحثا اخر التطورات والمستجدات بشأن أوكرانيا، بما في ذلك عودة (قادة آزوف) من إسطنبول إلى كييف".واضافت، أن "لافروف أكد لنظيره التركي أن مواصلة تسليم المعدات العسكرية لنظام كييف سيؤدي إلى عواقب سلبية".وأشارت إلى أن "الوزيرين أكدا ضرورة الحفاظ على الثقة المتبادلة في العلاقات بين موسكو وأنقرة".وأمس السبت، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "أنقرة انتهكت الاتفاقات المتعلقة بإطلاق سراح قادة كتيبة "آزوف" التي تعتبرها موسكو منظمة إرهابية محظورة، إلى أوكرانيا".وشاركت كتيبة آزوف في معارك الدفاع عن مدينة ماريوبول الواقعة على بحر آزوف حتى سقوطها بيد الجيش الروسي في مايو/أيار 2022.وبعد سقوط ماريوبول، أعلن عدد من قادة الكتيبة استسلامهم بعد أن صمدوا لأكثر من 3 أشهر في أنفاق وملاجئ أسفل مصنع آزوفستال للصلب.وأعلنت أوكرانيا في أواخر أيلول/سبتمبر الإفراج عن 55 أسير حرب روسيا مقابل 215 كانت تحتجزهم موسكو، من بينهم قادة الدفاع عن آزوف.