روسيا تهدد بقصف منشآت نووية في أوكرانيا وأوروبا

وقال مدفيديف في رسالة نشرها على حسابه في "تلغرام"، اليوم الأحد، أنه "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة مهاجمة محطة سمولينسك (ديسنوغورسك) النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على المحطة النووية في جنوب أوكرانيا، ومحطة روفنو النووية ومحطة خميلنيتسكي النووية".ودعا مدفيديف أيضا لقصف المنشآت النووية في أوروبا الشرقية، مؤكدا أنه "لا يوجد شيء نخجل منه في الأمر".وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم، معلومات تفيد بمحاولة القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على محطة ديسنوغورسك للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك، ومطار كالوغا العسكري، مرجحة أن تكون المحاولة قد تمت باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع.