تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها شمالي العراق

وكشفت وزارة الدفاع التركية في بيان عن "مقتل جنديين تركيين اثنين في هجوم لحزب العمال الكردستاني خلال عملية للجيش التركي في شمالي العراق".وفي سياق المواجهات المستمرة بين أنقرة و"الكردستاني"، أعلنت تركيا في الخامس من يوليو الجاري، عن تحييد مسؤول المخابرات في "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.