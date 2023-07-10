روسيا تدمر صاروخي "إس - 200" أوكرانيين وتعترض آخرين

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم التاسع من تموز/يوليو، قام نظام كييف بمحاولة فاشلة لمهاجمة أهداف في القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا، بصواريخ إس - 200 المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية".وبحسب الإفادة، التي قدمها رئيس الأركان العامة للقوات الجوية، فيكتور أفزالوف، إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، فإنه تم تدمير أربعة صواريخ.وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين طراز إس - 200، وقام نظام الحرب الإلكترونية باعتراض، عبر عملية تشويش، صاروخين آخرين".