تركيا تحدد شرطا لقبول انضمام السويد لـ "الناتو"

وقال أردوغان في تعليقات قبل مغادرته للمشاركة بقمّة الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أن "انضمام السويد يتوقف على تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الصيف الماضي خلال قمة الحلف في مدريد، وأنه لا ينبغي التوقع بأن تقدّم أنقرة تنازلات".وأضاف أن "إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا سيسهل انضمام كييف لحلف الأطلسي".