خلاف على "5 دولارات" يدفع سيدة لقتل ابن زوجها

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "قتلت سيدة ابن زوجها البالغ من العمر 23 عاما، بواسطة أداة حادة (سكين)، وذلك لخلاف بينهما على مبلغ مالي قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 5 دولارات)".وأضاف أن الجريمة وقعت في "منطقة كسرة السرور بريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم أمس الأحد".