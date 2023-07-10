"إيغاد": لا حل عسكري للنزاع في السودان

وشدد البيان على أنه "لا حل عسكريا في السودان"، داعيا "لسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها".تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا، يبذلان جهودا حثيثة للتوسط بحل الأزمة في السودان.وقد أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الأحد، أنها لن تتعامل مع مبادرة "إيغاد" ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية.