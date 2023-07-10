ألمانيا ترد على تصريحات أردوغان بشأن انضمام السويد لـ "الناتو"

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين: "يجب عدم اعتبارهما موضوعين مرتبطين"، معتبراً أنّه "لا شيء يمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".واعتبر شولتس أنّ "في تصريحات إردوغان "رسالة إيجابية" هي أنّ منح الضوء الأخضر لعضوية السويد "ممكن في المستقبل القريب".وكان أردوغان قال عشية افتتاح القمة السنوية للحلف الدفاعي في فيلنيوس: "أولاً، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماماً كما فتحنا الطريق أمام فنلندا".وقدّمت تركيا بداية ملفّ ترشحها للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، في 1987.ونالت تركيا وضع دولة مرشحة للانضمام للاتحاد في 1999 وأطلقت رسمياً مفاوضات العضوية مع التكتل في 2005.