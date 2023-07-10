إيران تكشف عن ملابسات احتجاز ناقلة نفط في الخليج العربي

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن زيراهي قوله: "هذه السفينة المحتجزة كانت تحظى بدعم عسكري أمريكي، لكن قوات بحرية الحرس الثوري اليقظة تمكنت من خلال عملية دقيقة ومهنية عالية، أن تفشل التحركات غير القانونية والغاشمة للأمريكيين في الخليج".وأضاف: "في 6 تموز، قامت قوات المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري بتفتيش سفينة عائمة تحمل الاسم التجاري NADA 2 التي كانت محملة بشحنة مهربة من النفط والغاز الإيراني في الخليج، حيث قام الأمريكيون بسلسلة من الممارسات غير المهنية لمنع هذا الإجراء القانوني".وتابع زيراهي أنه "خلال عملية التفتيش وضبط شحنة الوقود المهرب، اكتشفت قوات سلاح البحر التابعة للحرس الثوري أن قبطان السفينة المخالفة كان يتحدث إلى مركز القيادة الأمريكي في المنطقة لمساعدته على الهروب، حيث تلقى تعليمات من مركز القيادة الأمريكية بإطفاء محرك الناقلة حتى يتمكن الجيش الأمريكي من تقديم الدعم لها".وبحسب العميد بحري زير اهي، فقد "أقدم الأمريكيون على تسيير مقاتلتين من طراز A10، وطائرة استطلاع من طراز P8A، وطائرتي هليكوبتر c howk، وطائرة بدون طيار MQ9، فضلا عن إرسال زوارق دورية أمريكية إلى المنطقة وحاولوا حتى اللحظة الأخيرة منع ضبط السفينة المخالفة، لكن قوات المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري قامت بكل يقظة وسلوك احترافي، وبعد توجيه تحذير صارم لجميع الطائرات المأهولة وغير المأهولة والسفن الأمريكية، بضبط ناقلة الوقود المهرب واقتيادها إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية معها" على حد قوله.