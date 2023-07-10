موقف كويتي جديد حول حقل الدرة النفطي

وقال البراك في لقاء ببرنامج "هنا الرياض": "إن من لديه ادعاء، عليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقا للقانون الدولي والاعتبارات المعتمدة في هذا المجال".وشدد البراك أن "المفاوضات تتم بين الجانب الإيراني، والجانب السعودي الكويتي"، لافتا إلى أنها "لم تبدأ".وبين وزير النفط الكويتي أن "انطلاق التفاوض "يكون على الطرف الإيراني منفردا، الذي عليه أن يدخل في عملية ترسيم حدوده، وأن تعتمد دوليا، وعندما يحسم موضوع ترسيم الحدود، يظهر إن كان لها حق في حقل الدرة، وبعد ذلك يبدأ التفاوض"، قائلا إن "ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح".