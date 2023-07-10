ميقاتي يؤكد: لا تمديد لحاكم مصرف لبنان

وقال مكتب ميقاتي في بيان، إن "للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد".وأضاف "القانون لا ينص على الفراغ، والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول، والنواب الباقين".وقال البيان: "أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي، لأنه العصب المالي بالبلد".