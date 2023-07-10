أول تعليق أمريكي على "الضوء الأخضر التركي" لانضمام السويد للناتو

وقال بايدن في بيان "أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية- الأطلسية"، مشيرا إلى أنه "يتطلع" إلى انضمام السويد لتصبح الدولة الثانية والثلاثين في الحلف.وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.وأضاف أمين عام الناتو أن "السويد تعهدت بدعم تركيا في كل خطواتها للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".