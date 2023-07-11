الكويت تعلن جديتها بترسيم الحدود مع العراق وإيران.. ماذا عن حقل درة؟

وقال وزير خارجية الكويت أمام جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، رداً على رسالة من أحد النواب إن "الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأضاف الوزير الكويتي أن "وزارة الخارجية أصدرت بياناً (واضحاً جداً) بشأن موضوع حقل الدرة، وأكدت لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان خلال محادثاتي معه، موقف الكويت (الواضح) تجاه هذا الموضوع"، حسبما أفادت (كونا).وأشار إلى أن من "أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق"، مؤكدا أنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين"، طبقا لـ(كونا).وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال، الإثنين، إن "بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز، مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).