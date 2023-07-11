الجيش السوداني يتصدى لهجوم شنته "حركة شعبية" في الكرمك

وقال الجيش في بيان صدر عنه ونشر على حسابه الرسمي عبر "فيسبوك"، إنه "كبد الحركة الشعبية خسائر فادحة واستولى منهم على عتاد وسلاح وقتل العشرات".ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا قالوا إنها لقتلى الجيش السوداني في الهجوم.وقبل أسابيع أعلنت القوات المسلحة السودانية تعرضها لهجوم وصفته بالغادر من الحركة الشعبية التي تعد أحد أبرز الفصائل المسلحة في السودان.وفي آذار/مارس 2020 وقعت الحركة الشعبية مع الحكومة السودانية الانتقالية إعلان مبادئ، قضى بالوقف الشامل لإطلاق النار برعاية دولة جنوب السودان.وتأتي الحادثة غداة انعقاد قمة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ؛ لبحث الأزمة السودانية.ودعت دول منظمة "إيغاد"، أطراف الصراع في السودان إلى وقف العنف فوراً، وتوقيع اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار، كما دعت الدول المشكلة لـ"قوات طوارئ شرق أفريقيا"، "إيساف" إلى عقد قمة من أجل النظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية في السودان.