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"الامة الكويتي" يمنع بيع السلع المصنعة بدول تسمح بالتعدي على القرآن
دوليات
2023-07-11 | 11:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
599 مشاهدة
أصدر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، توصيات إلى مجموعة من الوزارت تتعلق بحادثة حرق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الفعل.
وأصدر المجلس خلال جلسة عادية عقدها اليوم، توجيها إلى وزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.
ووجه المجلس الوزارة إلى منع التصدير إلى الدول التي تسمح "بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين".
وأوصى المجلس وزارة الخارجية بالقيام بدورها بالمحافل الدولية من خلال المطالبة بوضع قانون دولي يجرّم مَن يتعدى على الدين الإسلامي يسمح برفع قضايا بالمحاكم الدولية، كما دعا إلى عدم السماح بقبول "طلب اللجوء السياسي لمَن يسب الدين والرب والرسل والقرآن".
وطالب المجلس وزارة الإعلام إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي تسيء إلى الإسلام وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.
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