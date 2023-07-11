مصر.. سيدة ترمي "طفلتها" من الشرفة بسبب "بكاءها" المستمر

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الأم بعد تلقيها بلاغاً من الأهالي يتهمها بإلقاء طفلتها البالغة 3 سنوات من شرفة الطابق الثاني".وجاء في البلاغ أن "الأم المتهمة ألقت طفلتها "مكة" من الطابق الثاني في محل سكنها الواقع بمنطقة المنشية الجديدة في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية".ونُقِلت الطفلة إلى المستشفى مصابة بكسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس، فيما استجوبت أجهزة الأمن خالة الطفلة، فاتهمت شقيقتها بالتسبب في الواقعة للتخلص من صراخ طفلتها وبكائها المستمر.وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية "القبض على الأم بعد اعترافها بارتكاب الواقعة، وتبيّن لاحقاً سابقة اتهامها بممارسة أعمال مخلة ومنافية للآداب، فتقرر إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".