أوكرنيا تعلن عن تحالف من 11 دولة

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن "تحالفاً لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات أف-16 قد تشكل! اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة".ويضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولا أوروبية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".