وقال الناتو: "ندعو إيران لوقف دعمها العسكري لروسيا، ولا سيما نقلها للطائرات المسيرة المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية، مما تسبب في خسائر مدنية واسعة النطاق".وأضاف الحلف الذي يضم 31 عضوًا في بيان ختامي بعد قمة عقدها في ليتوانيا: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء أنشطة إيران الخبيثة داخل أراضي الحلفاء".