السودان.. 34 قتيلاً بقصف عشوائي على سوق

قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في السودان، إن قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.



وأوضحت سلطات الصحة السودانية أن معظم القتلى من تجار سوق (الملجه) وأصحاب عربات النقل في مدينة أم درمان. ويشهد السودان منذ أشهر عدة، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.