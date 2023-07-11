الهند تعلن الدخول بعصر جديد في صناعة الأدوية

أعلنت دولة الهند، الأربعاء، عن دخول قطاع صناعة الأدوية بعصر جديد.



وبحسب بيان حكومي، فإن "التحول الرقمي والثورة الصناعية يعيدان تشغيل قطاع الأدوية الهندي، ومن بين 19 "منارة" صيدلانية حددها WEF، يوجد اثنان في الهند- CIPLA و Dr Reddy’s Laboratories (DRL). CIPLA وDRL عبارة عن مجتمع من المصنعين الذين يظهرون الريادة مع المصانع المحولة وسلاسل القيمة ونماذج الأعمال باستخدام IR 4.0 لبقية الشركات المصنعة في البلاد وهي ميزة خاصة عن الثورة التي تحدث في قطاع الأدوية الهندي".

ويضيف البيان أنه "إدراكاً للحاجة إلى تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (IR 4.0) من قبل مجتمع التصنيع، أنشأ المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) شبكة منارة عالمية".



وأحد المساهمات المهمة للتحول الرقمي هو خفض التكلفة بشكل كبير مع تكلفة نشر الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتقنيات الرقمية المرتبطة بها ، أصبحت التطورات في البحث والتطوير ميسورة التكلفة للغاية ، مما يسمح للاعبين باستغلال وفورات الحجم إلى جانب الذكاء الاصطناعي"، مشيراً الى أن "الشركات الهندية تعتمد بسرعة الحوسبة السحابية وأتمتة العمليات الروبوتية، إنه لمن المثير أن نرى كيف أحدثت إنترنت الأشياء (IoT) ثورة في سلاسل القيمة والتوريد، والبحث والتطوير، وتعيد تعريف مركزية المريض".



ويؤكد البيان "توفر التحولات الرقمية حلولاً فعالة لمشاكل سلسلة التوريد التي غالبًا ما يواجهها قطاع الأدوية الهندي، غالباً ما يتم الآن حل التأخيرات في نقل المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) والمنتجات النهائية إلى الموزعين والعملاء والتأخيرات في العملية من خلال إنترنت الأشياء".