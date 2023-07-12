رويترز تكشف "خفايا" الاتفاق العراقي الإيراني الأخير.. ما موقف أمريكا؟

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تصريح مثير لمبابي يخص "تمثيل منتخب فرنسا"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رويترز تكشف "خفايا" الاتفاق العراقي الإيراني الأخير.. ما موقف أمريكا؟

دوليات

2023-07-12 | 03:43
رويترز تكشف &quot;خفايا&quot; الاتفاق العراقي الإيراني الأخير.. ما موقف أمريكا؟
المصدر:
رويترز
4,743 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

وقع العراق وإيران، أمس الثلاثاء، على صيغة اتفاق جديدة تخص تصدير غاز طهران الى بغداد، للتخلص من العقوبات الأمريكية، وتوفير الغاز لحل ازمة الكهرباء التي تعاني منها الأخيرة.

صحيفة "رويترز" البريطانية، أصدرت تقريراً يتحدث عن خفايا الاتفاق بين بغداد وطهران، ورأي أمريكا بهذا الاتفاق.

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، قال إن العراق وقّع اتفاقاً مع إيران يقايض بموجبه نفطه الخام بالغاز الإيراني، وذلك لإنهاء مشكلة متكررة تتعلق بتأخُّر المدفوعات لطهران، بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأمريكية لحدوث ذلك.

وأشار السوداني إلى، أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50%، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2023، بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.

وأوضح في كلمة بثها التلفزيون أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال محادثات مع وفد إيراني موجود في بغداد منذ يوم السبت الماضي.

يأتي هذا فيما يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 و40% من إمدادات البلاد من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ويواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.

في السياق ذاته، قال السوداني إن العراق مدين لإيران بنحو 11 مليار يورو، ولكنه يواجه صعوبة في سداد هذه الديون بسبب العقوبات الأمريكية، التي لا تسمح لإيران سوى بالحصول على أموال لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء.

في هذا الصدد قال فرهاد علاء الدين، مستشار العلاقات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء العراقي في تصريح لوكالة رويترز، إنه حتى تلك الإجراءات معقدة "وتسهم في تأخير سداد المدفوعات على نحو لا نرغب فيه، وبالتالي لا تُدفع الأموال للإيرانيين".

ولفت السوداني إلى أنه بمقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني سيتجنب العراق الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، التي أصبحت هي القاعدة في الصيف، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لاستكمال مشروعات استخراج الغاز التي من شأنها أن تحقق اكتفاءً ذاتياً لها.

اعتبر السوداني أيضاً أنه لا يمكن للحكومة "خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة أن تأتي إلى المواطنين كل صيف وتقول لهم: أوقفت (إيران) الغاز، بدأت الغاز".

في موازاة ذلك، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، ولم يتطرق إلى ما إذا كان مثل هذا الترتيب قد ينتهك العقوبات الأمريكية.

المتحدث قال إنه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أو العراق، فإدارة بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأمريكية على إيران"، مضيفاً أن واشنطن "تدعم بقوة مسار العراق نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".

أما هنري روما، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فقال إن اتفاق المقايضة من غير المرجح أن يمنع إيران من مواصلة السعي للحصول على أموالها لدى العراق.

أضاف روما: "لست مقتنعاً بأن ترتيب المقايضة المحض مثلما وصفه السوداني مُرضٍ لإيران؛ نظراً لحاجتها إلى العملة الصعبة (…)، وحتى لو وجد هذا الترتيب طريقه إلى التنفيذ فمن المحتمل ألا يمنع إيران من السعي للحصول على مليارات الدولارات، التي لا تزال محتجزة في الحسابات العراقية".

من جهتها، تضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني، وينفق العراق نحو أربع مليارات دولار سنوياً على واردات الغاز والطاقة من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع المحروقات فيه.

واتخذ العراق خطوات لتغيير هذا المسار، ووقّع يوم الإثنين الماضي اتفاقاً ضخماً مع شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز، يتضمن خططاً لاستخراج الغاز من حقول نفطية في منطقة البصرة الجنوبية.

كان العراق قد دعا، في يونيو/حزيران الماضي، الشركات الأجنبية إلى تقديم عطاءات للحصول على عقود للتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويرها في 11 منطقة جديدة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
ثقافة الحماية من اضرار الشمس - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-11
Play
ثقافة الحماية من اضرار الشمس - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الشورجة - الحلقة ٥٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-11
Play
بغداد.. الشورجة - الحلقة ٥٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-11
Celebrity
Play
Celebrity
مريم برّي - الحلقة ١٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-10
Play
مريم برّي - الحلقة ١٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-10
Play
نشرة ١٠ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
Play
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
عشرين
Play
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
Play
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
رحال
Play
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
Play
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Play
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
Play
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Play
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Play
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
ثقافة الحماية من اضرار الشمس - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-11
Play
ثقافة الحماية من اضرار الشمس - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الشورجة - الحلقة ٥٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-11
Play
بغداد.. الشورجة - الحلقة ٥٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-11
لقطات
Play
لقطات
ادمان شيطان المخدرات (الكريستال ميث) | خط احمر 2023
17:00 | 2023-07-10
Play
ادمان شيطان المخدرات (الكريستال ميث) | خط احمر 2023
17:00 | 2023-07-10
Celebrity
Play
Celebrity
مريم برّي - الحلقة ١٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-10
Play
مريم برّي - الحلقة ١٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-10
Play
نشرة ١٠ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
Play
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
عشرين
Play
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
Play
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
رحال
Play
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
Play
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Play
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
Play
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Play
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.