نشيد "إسرائيل" يُعزف لأول مرة بالسعودية.. ما هو موقف العرب؟ (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



عزف النشيد "الإسرائيلي" بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية.



لأول مرة منذ معركة خيبر



نشيد إسرائيل يصدح في السعوديةpic.twitter.com/dwwNsPRrG8 — Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) July 11, 2023

وتداول إعلاميون "إسرائيليون" نشروا مقاطع فيديو تظهر لقطات للاعبين إسرائيليين وهم يرفعون علم بلادهم وسط عزف موسيقى النشيد الوطني.

عزف نشيد "الإسرائيلي" في العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة، خلال بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية التي يشارك فيها منتخب ما يسمى ب "إسرائيل".#التطبيع_خيانة #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/9P66ZsINRw — قناة راجعين Rajeen TV (@rajeentv) July 12, 2023

وهذه المرة الأولى على الأرجح التي يعزف فيها النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية، حسبما ذكر موقع "الغمينر".



وبحسب وسائل إعلام "إسرائيلية" أفادت بأن فريق الألعاب الإلكترونية "الإسرائيلي" المصنف الثاني عالميا، سافر إلى الرياض عبر الإمارات ودخل المملكة الخليجية بجوازات سفر "إسرائيلية".

ومن المحتمل ان يكون هناك موقف من الدول العربية المعادية للكيان الاسرائيلي، بشأن عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية.