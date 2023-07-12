نشيد "إسرائيل" يُعزف لأول مرة بالسعودية.. ما هو موقف العرب؟ (فيديو)

لأول مرة منذ معركة خيبر
نشيد إسرائيل يصدح في السعوديةpic.twitter.com/dwwNsPRrG8
— Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) July 11, 2023
لأول مرة منذ معركة خيبر
نشيد إسرائيل يصدح في السعوديةpic.twitter.com/dwwNsPRrG8
عزف نشيد "الإسرائيلي" في العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة، خلال بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية التي يشارك فيها منتخب ما يسمى ب "إسرائيل".#التطبيع_خيانة #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/9P66ZsINRw
— قناة راجعين Rajeen TV (@rajeentv) July 12, 2023
عزف نشيد "الإسرائيلي" في العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة، خلال بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية التي يشارك فيها منتخب ما يسمى ب "إسرائيل".#التطبيع_خيانة #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/9P66ZsINRw
لأول مرة في التاريخ... نشيد الكيان المحتل الوطني يُعزَف في عاصمة بلاد الحرمين 💔#الشعب_يرفض_التطبيع_الرياضي pic.twitter.com/acYQr6hnmP
— #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) July 11, 2023
لأول مرة في التاريخ... نشيد الكيان المحتل الوطني يُعزَف في عاصمة بلاد الحرمين 💔#الشعب_يرفض_التطبيع_الرياضي pic.twitter.com/acYQr6hnmP