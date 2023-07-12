الهجرة الدولية تكشف عن عدد النازحين السودانيين جراء الصراع المستمر

وجاء في البيانات أن "أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليًّا، وعبر أكثر من 730 ألفًا الحدود إلى بلدان مجاورة".وفرَّ معظم هؤلاء إمّا من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في الـ15 من نيسان، وإمّا من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.وقال سكان محليون، اليوم، إنهم "سمعوا أصوات طائرات مقاتلة وقصف مدفعي في أم درمان وبحري، اللتين تشكلان مع الخرطوم العاصمة الكبرى".كما وردت أنباء عن "اندلاع قتال في الأيام الماضية بين الجيش وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في ولاية جنوب كردفان، وفي ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع إثيوبيا؛ ما أدى إلى موجات نزوح من تلك المناطق أيضا".وأدى القتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة وإلى موجات من الهجمات في دارفور.وفرَّ معظم أولئك الذين غادروا السودان شمالًا إلى مصر أو غربًا إلى تشاد، مع عبور أعداد كبيرة أيضًا إلى جنوب السودان وإثيوبيا.